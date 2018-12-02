Cam ve plastik şişelere de uygulama geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyarette bulunmak üzere dün Tokat’a gitti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Biliyorsunuz dün itibariyle kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibariyla plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kurum, pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın da geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz.

ŞİŞE BAŞINA BEDEL YATIRACAKLAR

Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına… Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız.





20 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz."