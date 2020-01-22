Çamaşır suyuyla tavukların bakterisini temizliyorlar

Türk mutfağının vazgeçilmezi döneri, gıda tacirlerinin daha ucuza mal etmek için akla hayale sığmaz tekniklerinin bir yenisi daha ortaya çıktı.

Kesimhanelerde kesilen tavukların, kesimhaneden çıktıktan sonra 4-5 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Kesimhaneler ise son tüketim tarihi yaklaşan ürünleri ellerinden çıkarmak için, bayilere daha düşük fiyattan veriyor.

Hem kesimhanelerin hem de gıda taciri dönercilerin işine gelen bu yöntem, dönercileri yeni bir yönteme itti.

ÇAMAŞIR SUYUYLA TEMİZLİYORLAR

Uluslararası Döner Federasyonunu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, verdiği bir röportajda, döner yapılacak tavuktaki bakterilerin çamaşır suyu ile temizlendiğini söyledi.

Son tüketim tarihi yaklaşan ve üzerinde bakteriler oluşan tavukları ucuza alan iş yerleri, bakterileri çamaşır suyu ile temizlenerek döner yapıyor.