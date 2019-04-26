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Camı açık bıraktı, 110 bin lirayı çaldırdı

Adana'da yurt dışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirayı kurbanlık koyun alıp satmak için bankadan çektikten sonra otomobiline bırakan şahıs, bütün parasını çaldırdı.

İHA | 26.04.2019 - 09:49..
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Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan İsmail Mert, 110 bin lira para biriktirdi. 10 ay sonra Adana'ya dönen Mert, bu parayla Kurban Bayramı'nda koyun alıp satmak için hazırlık yaptı.

BANKADAN BAŞLAYAN TAKİP

Biriktirdiği parayı Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bankanın şubesinden çeken Mert, akrabalarının iş yerine gitti. Bu arada Mert'in bankadan para çektiğini gören otomobilli şahıslar, onu takip etmeye başladı.

Camı açık bıraktı, 110 bin lirayı çaldırdı

SICAK HAVA NEDENİYLE CAMI VE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Buradan ağıl için tel örgü ve çinko almak isteyen Mert, parayı otomobilinin yan koltuğu üzerine koydu. Havanın sıcak olması nedeniyle İsmail Mert, otomobilin camını ve kapısını da açık bıraktı.

Camı açık bıraktı, 110 bin lirayı çaldırdı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Mert'i banka çıkışından itibaren takibe koyulan şüpheliler, açık olan araç camından 110 bin lirayı aldı. Geri döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören Mert, şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

"BİR ANLIK DALGINLIK"

Ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti. Tüm birikiminin çalındığını söyleyen İsmail Mert, "Soyguncular beni bankadan beri takip ediyormuş, bir anlık dalgınlık sonucu paramızı çaldılar." dedi.

Camı açık bıraktı, 110 bin lirayı çaldırdı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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