Cami avlusunda kıyafet çekimi

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.

Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi.

POLİS ÇEKİM YAPARKEN GÖRDÜ

Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü.

INSTAGRAM İÇİN ÇEKİM

Genç kızlar, Avcılar’da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, instagramdaki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonu ile çekim yaptığını söyledi.

Polis, böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı.