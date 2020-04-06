taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7536
Euro
7.2953
Altın
1635.98
Borsa
91036.46
Gram Altın
356.355
Bitcoin
48124.71

Cami avlusunda kıyafet çekimi

Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nin arka avlusundaki küçük bölümde Instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cami avlusunda kıyafet çekimi

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.

Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi.

POLİS ÇEKİM YAPARKEN GÖRDÜ

Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü.

Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi -1

INSTAGRAM İÇİN ÇEKİM

Genç kızlar, Avcılar’da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, instagramdaki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonu ile çekim yaptığını söyledi.

Polis, böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı.

Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi -3



Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi -4



Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi -5

İlginizi Çekebilir
Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar
Hasta çocuklarıyla hastaneye gitmek için metrobüse binmeye çalışan 2 kadın, korona nedeniyle görevliler tarafından içeri alınmadı.
Polisler kendi yiyecekleriyle köpekleri besledi
Kars'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini sokak köpekleriyle paylaştı.
Uşak'ta koronaya karşı doğal dezenfektan ürettiler
Belediye ekipleri, korona nedeniyle sirke ve çeşitli bitkileri karıştırarak ürettikleri dezenfektanla, sokakları temizliyor.
Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi
Sağlık Bakanlığı’nın son istatistiklerine göre Bursa, vaka sayısının nüfusa göre oranlanmasında 15’inci sırada yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
173
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
295
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
94
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
275
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
82
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
199
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir