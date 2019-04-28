Cami duvarına kanadı sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

ABD'de otomobil hırsızları, içinde 2 çocuğun bulunduğu aracı çalmaya çalıştı. Aracın çalındığını fark eden 8 yaşındaki çocuk, ablasının kolundan tutarak otomobilden atladı.

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Türkiye'ye turist akını başladı

2019 yılının ilk 3 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 571 bin 205 oldu.