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Cami duvarına kanadı sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Karabük'te tarihi Ulu Camii'nin taş duvarındaki boşluğa kanadı sıkışan ebabili, ekipler bulunduğu yerden çıkardı.

DHA | 28.04.2019 - 16:10..
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Safranbolu'daki Ulu Camii'nin duvarında çırpınan ebabili görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelip, merdivenli araçla duvara çıkan görevli, kanadı taş duvar arasındaki boşluğa sıkışan ebabili kurtardı.

Cami duvarına kanadı sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

SOL KANADINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Uçmakta zorlanan ebabil, veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner tarafından kontrol edilen ebabilin sol kanadında kırık tespit edildi.

Veteriner Semih Tutuk, ebabilin, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi.

Cami duvarına kanadı sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

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