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Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

İntihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

DHA | 01.08.2019 - 03:59..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunları olan Ecevit A., adlı şahıs caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi.

Ecevit A.’yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BAYILDI

İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki Ecevit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ecevit A. minarede baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecevit A., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

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