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Cami misafirhanesinde el yapımı alkol can aldı

Kaldıkları cami misafirhanesinde eczaneden satın aldıkları etil alkolle yaptıkları içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu 2 orman işçisinden birisi hayatını kaybetti.

İHA | 04.03.2019 - 06:05..
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Kocaeli’de ormanda çalışan Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbanov (36) ve Akmoljon Yusupov (43) gittikleri eczaneden etil alkol satın aldı. Daha sonra kaldıkları caminin misafirhanesine giden Gurbanov ve Yusupov, aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak el yapımı alkol yaptı.

YAPTIKLARI ALKOL ZEHİRLEDİ

Yaptıkları alkolden içen Gurbanov ve Yusupov’dan uzun süre haber alamayan bir arkadaşı kaldıkları caminin misafirhanesine geldi. Caminin misafirhanesine giren şahıs, 2 arkadaşını da hareketsiz halde yattıklarını gördü. Daha sonra şahıs durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra ola yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Akmoljon Yusupov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Alkolden zehirlenerek gözlerinin görmediği tespit edilen Sahyt Gurbanov ise ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cami misafirhanesinde el yapımı alkol can aldı VİDEO

UYUŞTURUCU İLE KULLANDILAR

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahısların el yapımı alkol ve uyuşturucu madde kullandıklarının belirlendiği iddia edildi. Hayatını kaybeden Yusupov’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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