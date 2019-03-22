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Yeni Zelanda Bakanı: Saldırı hepimize yapıldı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, "Terörist, hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:03..
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Yeni Zelanda'da, iki camiye yönelik terörist saldırı ve  Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi  Toplantısı'na, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters da katıldı.

"HAYATINI HÜCREDE GEÇİRECEK"

Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı, hepimize yapılan bir saldırıdır. Terörist hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek." dedi. 

The Grand Tarabya Hotel'deki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de katılımcılara hitap edecek.

Aile fotoğrafının ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin, basın toplantısı düzenleyecek.

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