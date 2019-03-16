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Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 16:25..
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Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

BABASI VE AĞABEYİ İLE GELMİŞTİ

Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in Nur Camisi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi’nde bulunuyordu.

Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de yaşamını yitirdi

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