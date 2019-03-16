Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

BABASI VE AĞABEYİ İLE GELMİŞTİ

Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in Nur Camisi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi’nde bulunuyordu.



