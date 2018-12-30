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Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Gaziantep'te bir genç, cami tuvaletinde yanında enjektör bulunduğu halde ölü bulundu.

DHA | 30.12.2018 - 06:10..
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İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde cami görevlisi, temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi (22) görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

YAKINLARI YIKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

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