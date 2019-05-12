Cami yanında sigara içen kadına imamdan tepki

Bursa'nın İznik ilçesinde her Ramazan'da tartışmalara neden olan bir olay gerçekleşti.

İlçeye gezmeye gelen Nilay Vural isimli bir kadın, caminin yanında sigara içince olay oldu.

Kadın, Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içerken, imam Yaşar Ar'ın tepkisiyle karşılaştı. Kadına bağıran Ar, "Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç" dedi.

Bunun üzerine Vural, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, imamı şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ile imamın ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAKARETLERDE BULUNDU

Bölge esnafından Eyüp Poyraz, yaşananları anlatırken, "Buraya gelen ziyaretçi, Abdulvahap Camii'nin alt tarafında, çamların önünde sigara içiyor. İmam da geldi, kadına bağırdı; 'Burada sigara içemezsin, burası neresi?' diye hakaretler yağdırdı" dedi.

Recep Öztürk ise "Ben de şikayetçiyim. Her türlü baskıyı yapıyor. Ablama, bana sataşıyor. Annemi de aşağılamıştı, 'Seni ayağımın altına alırım' demiş. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.













