taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.558
Euro
6.1976
Altın
1428.26
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.37

Van'da camide çıkan yangın korkuttu

Mehmet Atıf Camii’nde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İHA | 30.07.2019 - 17:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ndeki Mehmet Atıf Camii’nde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Mehmet Atıf Kur’an Kursu Derneği Başkanı Kamil Tabar tarafından fark edilen yangın, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

"YANGINA MÜDAHALE EDEMEYİNCE İTFAİYE ÇAĞIRDIK"

Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Tabar, “Her sabah buraya gelip cami inşaatında çalışanların bir ihtiyacı var mı diye bakıyorum. Bu sabah da evden çıktım. Geldiğim sırada caminin çatısından dumanların çıktığını gördüm. ‘Cami yanıyor’ diye bağırdım. Komşuların gelmesi ile birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin yardımıyla yangını söndürdük” dedi. Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Tabar, “Zaten caminin Kur’an kursu, taziye evi gibi bazı bölümlerinin inşaatı devam ediyordu. Bir de bu yangın, bizleri daha da zor durumda bıraktı. Şu anda yaklaşık 100 bin TL’lik bir zarar var. Bizler hayırsever vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Van'da camide çıkan yangın korkuttu

Van'da camide çıkan yangın korkuttu

Van'da camide çıkan yangın korkuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

271
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

107
Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

100
Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

794
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

122
Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

46
Emre Mor Galatasaray'da

Emre Mor Galatasaray'da

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir