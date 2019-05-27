Camide uyuyarak dinlenen gencin cep telefonunu çaldılar

Olay, Merkezefendi ilçesindeki Sevindik Camii'nde meydana geldi. Camide namaz kılmaya gelen ve ardından Kur’an Kerim okuduktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu Abdullah Abomarosh (18) isimli gencin cep telefonu, camiye giren bir şahıs tarafından çalındı.

ETRAFI KOLAÇAN ETTİ

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, camiye giren şahıs önce etrafı bir süre kolaçan etti. Ardından kameraların bulunduğu odaya yönelen şahıs, burada yaklaşık bir dakika kaldıktan sonra kamera açısında görünmeyen ve yerde uyuyan Abomarosh’ı fark etti.

Daha sonra kendisine yönelen şahıs, Abomarosh’ın cep telefonunu cebinden çaldı. Aldığı telefonu kendi cebine koyarken kameralara yansıyan şüpheli, daha sonra caminin çeşitli malzemelerinin konulduğu dolabı gözüne kestirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dolabın anahtarını bularak kurcalayan şahıs, camiye biri girince ise dolabın kapağını hızla kapatarak, hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde caminin dışına çıkarak uzaklaştı.

Yaklaşık 1.500 lira tutarında cep telefonu çalan şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.