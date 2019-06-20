Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü

3

Elazığ'a 1 saatlik yağış yetti

Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler ve sokaklar gelen sel ile suyla doldu. Sel dolayısıyla yürüyemeyen yaşlı vatandaşlara, gençler yardımcı oldu.