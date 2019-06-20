Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Devran Eren, babası Hasan Eren ile birlikte Kur'an kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Camii'ne geldi.
BABASI ÜZERİNDEN DOLABI KALDIRDI
Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı, üzerine devrildi. Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.