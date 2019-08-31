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Camideki bağış kutusundan paraları çaldı

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA | 31.08.2019 - 14:57..
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Aydın’da Bey Camii’nde dün cuma namazı sonrası cemaat bağış kutusuna kağıt para attı.

ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYECEKTİ

Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için cemaatle birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii’nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt paraların olmadığını görünce, durumdan şüphelenip olayı polise bildirdi.

Camideki bağış kutusundan paraları çaldı VİDEO

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir şahsın cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çaldığı tespit edildi.

Camideki bağış kutusundan paraları çaldı

Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camideki bağış kutusundan paraları çaldı

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