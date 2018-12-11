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Camilerde 'Gençlik Kolları' kuruluyor

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla her camide gençlik kolları oluşturulması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 14:21..
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Erzurum merkez Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini söyledi.

GENÇLİK KOLLARI OLUŞTURULACAK

Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamalı dersine konuk oldu. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım'ın da katıldığı derste iletişim öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatan Müftü Osman Yazıcı, camilerde gençlik kolları oluşturulmasına yönelik talimat verildiğini söyledi.

Camilerde 'Gençlik Kolları' kuruluyor

"ERZURUM'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini belirten Yazıcı, "Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum'da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekâna ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek." diye konuştu.

"CAMİ BAHÇELERİNDE GENÇLERİMİZ OLMALI"

Rahatsızlığı sebebiyle yattığı hastanede intihara teşebbüs eden iki gençle ilgili anısını paylaşan Müftü Yazıcı, şunları söyledi:"Yabancı bir şehre geldiniz, bu şehirde sizi kim bekliyor, yanınızda kim var, kim size yardım eder, bilmiyorsunuz. Hayatının baharında gençlik çağında eğitimli bir insan, okumuş, başarılı olmuş genç bir kız ya da delikanlının intiharındaki sebep nedir? Onlara bizim uzatacak bir elimiz olması lazım. Bu insalların yanlışlardan, hatalardan uzaklaştırılması lazım. İstiyoruz ki cami bünyesinde, müştemilatında, avlusunda, bahçesinde gençlerimiz olmalı. Orada çeşitli günah tacirlerinin suç işleyen mekanizmaların onlara ulaşamayacağı, onlardan etkilenmeyecekleri bir ortamı oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gençlik merkezlerini kuracağız."

Müftü Osman Yazıcı, konuşmasının sonunda iletişim fakültesi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

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