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Camilerde kilise düzeninde namaz sorunu devam ediyor

Genellikle camilerin arka kısımlarında, tabure veya sıra şeklinde konulmuş oturakların üzerinde oturarak namaz kılan yaşlılar olur.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 17:41..
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Müslümanların ibadet yeri olan cami ve mescitlerlere giden diz sorunu yaşayanlar, ibadetlerini tabure üzerinde oturarak yapıyor.

Ancak bu durumda olan insanların birden fazla olması ve saf düzeninde yer almaları, görüntü anlamında 'kilise' benzetmesini ortaya çıkarıyor.

DİYANET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2016 yılında din görevlilerine bir yazı göndererek bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtmişti.

"AYAKLAR UZATILARAK NAMAZ KILINIR"

Kurulun açıklamasında; "Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan, namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar." denilmişti.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Ancak, aradan geçen 3 yıla rağmen camilerde görüntü değişmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, camide saf düzeninin oturarak ibadet ettikleri görülüyor.

Camilerde kilise düzeninde namaz sorunu devam ediyor

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