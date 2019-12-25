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Camilerde kilitli tabure dönemi başladı

Diyanet'in oturaklarda namaz kılınmasına karşı genelge yayınlamasının ardından cami cemaatleri kendi çözümlerini buldu.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 12:44..
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Camilerde kilitli tabure dönemi başladı

Cami ve mescitlerde ayakta namaz kılamayanlar için kurulan oturaklar, camilerin kiliselere benzetilmesine neden oldu.

Kamuoyunda tepkilere neden olan görüntünün ardından harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, genelge yayınlayarak tüm oturakların kaldırılmasını istedi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, " “Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Genelgenin cami yönetimlerine ulaşmasının ardından sabit oturaklar kaldırıldı. Oturarak namaz kılmak isteyenler ise kendi çözümlerini üretti.

KİLİTLİ TABURELER

Her namaz vaktinde taburelerini yanlarında taşımak istemeyenler, taburelerini camilerin kaloriferlerine kilitlemeye başladı.

Hırsızlık endişesiyle kaloriferlere kilitlenen taburelerin sayısı her geçen gün artmaya başladı.

Camilerde kilitli tabure dönemi başladı

Camilerde kilitli tabure dönemi başladı

 


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