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Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda’da 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, akıl sağlığı yerinde çıktı. Hakim karşısına çıkan terörist, suçsuz olduğunu öne sürdü.

AA | 14.06.2019 - 10:43..
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Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırıları düzenleyerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"SUÇSUZUM"

Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.

Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

AKILLI ÇIKTI

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, ‘‘Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur.’’ ifadelerini kullandı.

Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

MAHKEME ERTELENDİ

Savcılık, polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosu'nun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti. Yargıç Mander, Tarrant'ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkmasına hükmetti.

Yeni Zelanda’daki teröristin silah analizi İZLE

3 TÜRK VATANDAŞINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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