Camında kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı

Sabah saatlerinde Kazlıçeşme Marmaray Durağı'na yakın mahalle içinde havaya ateş açan sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araçtakiler, daha sonra kaçtı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Araç sürücüsü kaçarken Kazlıçeşme Marmaray Tren İstasyonunun bulunduğu Genç Osman Caddesi'nde virajı alamayarak önce refüje ardından demir korkulukları kırarak kavşağa girdi.

Araç elektrik direğine çarpıp durabildi. Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ticari taksiyle Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

ARACIN ÖN VE ARKA CAMINDA KURŞUN DELİKLERİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında aracın ön ve arka camlarında kurşun delikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin, yaralanan iki kişinin kaza sonucu mu yoksa isabet eden kurşunlar sonucu mu yaralandığını tespit etmek için araştırması sürüyor.

Olayı gören bir minibüsçü, "Silah sesleri geldi. Sonra bu araba önümden hızlı bir şekilde geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Araçta kaç kişi vardı, bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum." diye konuştu.