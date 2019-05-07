Başakşehir’de camını kırdıkları otomobili soydular

Güpegündüz hırsızlık olayı, 4 Nisan tarihinde saat 14.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

110 BİN LİRASINI ÇALDIRDI

Y.K., otomobilini cadde üzerinde park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar aracının yanına gelen Y.K., kelebek camının kırılarak içerisinden çok miktarda ziynet eşyası, 5 bin lira ile cep telefonunun çalındığını fark etti. Yaklaşık 110 bin lira zarara uğrayan Y.K., polis ekiplerine şikayette bulundu.

ERTESİ GÜN 2 FARKLI HIRSIZLIK OLAYI DAHA YAŞANDI

Ertesi gün saat 20.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde ise N.G., anahtarını aracın üzerinde bırakarak aşağıya indi. Bir süre sonra geri gelen N.G. nüfus cüzdanı, cep telefonu ve 900 lirasının çalındığını fark ederek ekiplere şikayette bulundu. Aynı mahallede yaşanan başka olayda ise bir aracın plakaları çalındı. Olaylar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızın Yalçın Ş.(36) olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şahıs, Şahintepe Mahallesi Nar Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında çaldığı otomobil ile birlikte kıskıvrak yakalandı.,Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Camını kırdıkları otomobili soydular

YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Şubeye götürülen şahıs, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette, çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.