taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1622
Euro
6.905
Altın
1281.32
Borsa
91160.95
Gram Altın
254.075

Başakşehir’de camını kırdıkları otomobili soydular

Kelebek camını kırdığı otomobilden çok miktarda ziynet eşyası ve para ile farklı yerlerden otomobil çalan suç makinesi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 07.05.2019 - 11:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Güpegündüz hırsızlık olayı, 4 Nisan tarihinde saat 14.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

110 BİN LİRASINI ÇALDIRDI

Y.K., otomobilini cadde üzerinde park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar aracının yanına gelen Y.K., kelebek camının kırılarak içerisinden çok miktarda ziynet eşyası, 5 bin lira ile cep telefonunun çalındığını fark etti. Yaklaşık 110 bin lira zarara uğrayan Y.K., polis ekiplerine şikayette bulundu.

Başakşehir’de camını kırdıkları otomobili soydular

ERTESİ GÜN 2 FARKLI HIRSIZLIK OLAYI DAHA YAŞANDI

Ertesi gün saat 20.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde ise N.G., anahtarını aracın üzerinde bırakarak aşağıya indi. Bir süre sonra geri gelen N.G. nüfus cüzdanı, cep telefonu ve 900 lirasının çalındığını fark ederek ekiplere şikayette bulundu. Aynı mahallede yaşanan başka olayda ise bir aracın plakaları çalındı. Olaylar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızın Yalçın Ş.(36) olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şahıs, Şahintepe Mahallesi Nar Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında çaldığı otomobil ile birlikte kıskıvrak yakalandı.,Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Camını kırdıkları otomobili soydular

YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Şubeye götürülen şahıs, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette, çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

462
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

942
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1304
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

963
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

817
İstanbul genelinde YSK protestoları

İstanbul genelinde YSK protestoları

381
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir