taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor

Kocaeli’de gece saatlerinde bir caminin bahçesine giren hırsızlar, bir süre dolaştıktan sonra bir bankı çalarak kayıplara karıştı. Şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 29.09.2019 - 14:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Abidin Aral Caddesi’nde bulunan Evliya Çelebi Camii’ye gelen 2 şahıs, bir süre bahçede dolaştı.

BANKI ÇALIP GİTTİLER

Daha sonra caminin bahçesinden ayrılan şahıslar, ardından geri gelerek bahçe girişinde bulunan bir bankı çalarak kayıplara karıştı. Sabah camiye gelen cami derneği yetkilileri, bankın çalındığını fark etti.

Kocaeli’de caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI HIRSIZLARI YAKALADI

Cami derneği yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri geldi. Camide bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor

MAHALLEDEKİ MAZGALLARI DA ÇALDILAR

Daha önce de mahallede hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen Evliya Çelebi Camii Yaptırma Yaşatma Derneği ve Kütüphanesi yetkilisi Erdinç Darman, “Sabah saat 09.30 sıralarında geldiğimizde, bankı çaldıklarını gördük. Hemen polisi aradım. Polis ekipleri geldi. Kameralardan çalan çocukları gördüler. Daha önceden camimizde hırsızlık olayı yaşanmadı. Ama daha önce mahallede bulunan mazgalları çaldılar. Bir daha yapmasınlar diye şikayetçi olduk. Şikayetçi olmazsak yine yaparlar.” dedi.

Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da yeni bir deprem daha

İstanbul'da yeni bir deprem daha

160
Norveç'ten getirilen ressam CHP'li belediyeye isyan etti

Norveç'ten getirilen ressam CHP'li belediyeye isyan etti

203
Kato Dağı'nda artık festival düzenleniyor

Kato Dağı'nda artık festival düzenleniyor

72
Fettah Tamince, Suudi Arabistan'a yatırım yaptı

Fettah Tamince, Suudi Arabistan'a yatırım yaptı

179
Beren Saat: Fotoğraftaki benim

Beren Saat: Fotoğraftaki benim

135
Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Trump: Her şeyi sizin için yaptım

70
Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir