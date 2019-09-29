Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Abidin Aral Caddesi’nde bulunan Evliya Çelebi Camii’ye gelen 2 şahıs, bir süre bahçede dolaştı.

BANKI ÇALIP GİTTİLER

Daha sonra caminin bahçesinden ayrılan şahıslar, ardından geri gelerek bahçe girişinde bulunan bir bankı çalarak kayıplara karıştı. Sabah camiye gelen cami derneği yetkilileri, bankın çalındığını fark etti.

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GÜVENLİK KAMERASI HIRSIZLARI YAKALADI

Cami derneği yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri geldi. Camide bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

MAHALLEDEKİ MAZGALLARI DA ÇALDILAR

Daha önce de mahallede hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen Evliya Çelebi Camii Yaptırma Yaşatma Derneği ve Kütüphanesi yetkilisi Erdinç Darman, “Sabah saat 09.30 sıralarında geldiğimizde, bankı çaldıklarını gördük. Hemen polisi aradım. Polis ekipleri geldi. Kameralardan çalan çocukları gördüler. Daha önceden camimizde hırsızlık olayı yaşanmadı. Ama daha önce mahallede bulunan mazgalları çaldılar. Bir daha yapmasınlar diye şikayetçi olduk. Şikayetçi olmazsak yine yaparlar.” dedi.