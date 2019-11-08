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Caminin musluklarını çalan hırsızı cemaat yakaladı

Bursa'da, caminin şadırvan kısmında bulunan muslukları ve bataryalarını çalan hırsız, cami cemaati tarafından yakalandı.

AA | 08.11.2019 - 09:07..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Fatih mahallesindeki camide akşam namazını kılan cemaat ve cami görevlileri, elinde musluklarla cami avlusundan çıkan bir kişiyi fark etti.

İsminin Ayhan B. olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı, olay yerinden kaçtı.

Caminin musluklarını çalan hırsızı cemaat yakaladı

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADILAR

Ayhan B.'nin peşinden koşan cami cemaati ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi cami yakınındaki zeytinlik alanda yakaladı. Üzerinden kesici alet de çıkan zanlı, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Caminin musluklarını çalan hırsızı cemaat yakaladı

ÇOK SAYIDA KAYDI ÇIKTI

Şüphelinin, hırsızlık sebebiyle çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ayhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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