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Camisiz minare köyü meşhur etti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde köyün sembolu haline gelen camisiz minare görenleri şaşırtıyor.

DHA | 18.03.2019 - 09:50..
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Türkiye genelinde reklam olan minare köye ilgiyi artırdı. Yöre halkı, ilgi gören minareye bakım yapılarak bir de saat konulmasını istiyor.

CAMİ YIKILDI, MİNARE KALDI

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami kullanılamaz hale gelince, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri minarenin yıkılmasına rıza göstermedi. Bunun üzerine cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi.

Camisiz minare köyü meşhur etti

''YIKMAYA KIYAMADIK''

Mahallenin meydanında yükselen minare görenlerin de ilgisini çekiyor.
Mahallenin 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu belirten muhtar Suat Karakaya, "Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık" dedi.

Camisiz minare köyü meşhur etti

DUYAN GELİYOR, KÖY MEŞHUR OLDU

Minarenin köyün sembolü haline geldiğini aktaran Muhtar Karakaya, "Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Duyan geliyor. Camisiz minare diyorlar. Yeni yaptığımız modern camiyi gösteriyoruz soranlara. 19 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Camisiz minare köyü meşhur etti

Camisiz minare köyü meşhur etti

Camisiz minare köyü meşhur etti

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