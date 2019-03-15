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Camiye giden husumetlisine ateş açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, husumetli olduğu M.B.'ye camiye giderken tabancayla ateş açarak yaralayan K.R. kaçtı.

DHA | 15.03.2019 - 17:58..
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Olay sırasında cami önünde bulunan B.K. de kendisine isabet eden kurşunla yaralanırken, K.R. 1,5. kilometre mesafedeki caddede yakalandı.

CAMİYE GİDERKEN KURŞUNLANDI

Olay, öğle saatlerinde Darıca Ayşe Hatunlar Camii önünde meydana geldi. K.R. iddiaya göre husumetli olduğu M.B.'yi camiye giderken gördü. Yanında bulunan tabancasını çıkaran K.R., M.B.'ye ateş açtı. M.B. isabet eden kurşunlarla yaralanırken, olay sırasında cami önünde bulunan B.K. da kurşunlara hedef oldu.

Camiye giden husumetlisine ateş açtı

İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, K.R. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Camiye giden husumetlisine ateş açtı

ZANLI YAKALANDI

Öte yandan polis, olay yerinden kaçan K.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 5 kovan buldu. Ardından K.R. yapılan çalışmaların sonucunda olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Karaaslan Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan K.R., polis merkezine götürüldü.

Camiye giden husumetlisine ateş açtı

Camiye giden husumetlisine ateş açtı

Camiye giden husumetlisine ateş açtı

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