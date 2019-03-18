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Camiye giren adamın aracından 700 bin TL'lik altın çaldılar

Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi, saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı.

DHA | 18.03.2019 - 11:12..
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Yenibosna'daki bir kuyumcu atölyesinde çalışan 59 yaşındaki kurye E. D., eşi ile birlikte namaz kılmak için camiye geldi. Aracın içinde, kuyumculardan topladığı yaklaşık 700 bin liralık hurda altın vardı.

EŞİNİ ARAÇTA BIRAKTI

Bu sebeple eşini araçta bırakıp, aracı kilitleyerek camiye girdi. Bu sırada park halindeki araca yaklaşan 4 hırsızdan biri, aracın sol arka camını kırdı. Hemen kırdıkları camdan girerek kapıları ve bagajı açan hırsızlar, 10 saniyede  yaklaşık 700 bin lira değerinde para ve altın dolu çantayı aldıktan sonra araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN PEŞİNDEN GİTTİ

Görüntülerde; park halindeki aracın yanına gelen hırsızlardan birinin aracın camını kırdığı, ardından diğer hırsızlarla birlikte bagajı ve kapıları açıp içeride bulunan çantayı saniyeler içinde alıp araçlarına binerek uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığı fark eden kuyumcu kuryesinin eşi A. D.'nin, hırsızların peşinden gitmesi de kameraya yansıyor.

Camiye giren adamın aracından 700 bin TL'lik altın çaldılar

Camiye giren adamın aracından 700 bin TL'lik altın çaldılar

Camiye giren adamın aracından 700 bin TL'lik altın çaldılar

Camiye giren adamın aracından 700 bin TL'lik altın çaldılar

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