Camiye giren haylaz kedi cemaati seferber etti

Arazi yollarını imece usulü temizleyen vatandaşlar, her şeyi devletimizden beklemememiz gerekiyor dedi.

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Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler

İçi tıka basa dolan bir minibüsün üstünde yolculuk yapan 4 kişi, görenleri hem gülümsetti hem de korkuttu.