Camiye giren haylaz kedi cemaati seferber etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Ereğli Merkez Camii’nde kılınan teravih namazı öncesi camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca’nın Kuran-ı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi.
Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu.
CEMAAT GÜÇLÜKLE ÇIKARDI
Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.
Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Camiye giren kedi cemaate kısa süreli panik yaşattı VİDEO