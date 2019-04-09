Camiye girip muslukları çalan şahıs kamerada

AK Parti'nin İstanbul Büyükçekmece'deki itirazlarını değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, "Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış." dedi.

iPhone'ların gittiğiniz her yeri kaydetmesini engellemeniz için, konum izleme özelliğini nasıl kapatabileceğinizi anlattık.

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Teröristlere Karadeniz'de nefes yok

3 yıl önce Ordu'da teröristlerin çektirdiği bir fotoğraftaki herkesi ölmüş olması, PKK'nın Karadeniz'e terörist gönderememesine neden oldu.