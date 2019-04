Siverek ilçesinde camiye giden şahsın musluk hırsızlığı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

MUSLUKLARI TEK TEK SÖKÜP CEBİNE DOLDURDU

Sabah saat 06.40 sıralarında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’ndeki Tahsin Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami’de yaşanan olayda, gündüz vakti camiye giden bir erkek şahıs, içeriyi kontrol ettikten sonra şadırvana girerek muslukları sökmeye çalıştı. Şadırvandaki bütün muslukları teker teker söküp cebine koyan zanlı, hızını alamayarak cami avlusundaki su dolabının musluklarını da sökerek olay yerinden uzaklaştı.

Camiye girip muslukları çalan şahıs kamerada

İMAM DURUMA UYANDI, KAMERALAR HIRSIZI ELE VERDİ

Su sesini duyup camiye giden imam, muslukların yerinden söküldüğünü fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen imam muslukların çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.