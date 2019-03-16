1 Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de hayatını kaybettiği saldırıda, teröriste engel olmaya çalışırken vurulan Pakistanlı Naeem Rashid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Venezuela’da halk yine sokaklara dökülecek Maduro destekçileri, hükümetin "sabotaj" olarak gördüğü elektrik kesintisi karşısında elde edilen "zafer" için yürüyüş, Guaido ise muhalif vekillerle kentin farklı bölgelerinde toplantı yapacak.

3 Nesli tükenen Kauai kuşunun son şarkısının hikayesi Güneşli cumartesi gününüzü belgesel tadında bir hikayeyle tatlandırayım dedim. Dinleyeceğiniz bu şarkı, Hawaii adalarına özel nesli tükenen Kauai kuşunun son sesi.

4 Papa'dan taziye mesajı Vatikan'ın yayınladığı taziye mesajında, 'terör' ifadesinin yerine 'anlamsız şiddet içerikli davranışlar' ifadesine yer verildi.

5 Bryan Smeets'in orta sahadan attığı gol - İZLE Hollanda 2. Ligi takımlarından Top Oss forması giyen Bryan Smeets, Jong Ajax ağlarına orta sahadan akıl dolu bir gol attı.

6 Hazal Kaya küf kokan evin sahibini dava etti Oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz günlerde evlenen Hazal Kaya'nın başı, kiraladığı ev sahibi ile derde girdi. Ev küf koktuğu için kontratı yırtan güzel oyuncu, gerekçelerini ise dava dilekçesine döktü.