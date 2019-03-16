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Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de hayatını kaybettiği saldırıda, teröriste engel olmaya çalışırken vurulan Pakistanlı Naeem Rashid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 13:22..
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Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı.

ÜZERİNE ATLADI

Hayatı kaybeden isimlerden biri olan Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atladı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in, hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

EZANI OĞLU OKUMUŞTU

Naeem Rashid'in, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid de saldırıda hayatını kaybetti. Oğlundan geriye ise ezan okuduğu görüntüler kaldı.

Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

Cuma ezanını okuyan Pakistanlı genç saldırıda hayatını kaybetti

Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

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