Camiye saldıran teröristi durdurmak için üzerine atladı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı.
ÜZERİNE ATLADI
Hayatı kaybeden isimlerden biri olan Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atladı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in, hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
EZANI OĞLU OKUMUŞTU
Naeem Rashid'in, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid de saldırıda hayatını kaybetti. Oğlundan geriye ise ezan okuduğu görüntüler kaldı.
Cuma ezanını okuyan Pakistanlı genç saldırıda hayatını kaybetti