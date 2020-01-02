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Camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada

Bağcılar’da börekçide çalışan Emrullah Kılıç, bir anlık dalgınlık sonucu cama çarptı.

İHA | 02.01.2020 - 10:01..
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İstanbul Bağcılar'da, börekçide çalışan Emrullah Kılıç, dışarıya çıkmak için yöneldiği esnada açık sandığı kapıya sert bir şekilde çarptı.

CAM TUZLA BUZ OLDU

Çarpma sonucu neye uğradığını şaşıran genç kolundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, kapının camı ise tuzla buz oldu. Olayın ardından bir anlık şaşkınlık yaşayan iş yeri çalışanları gencin yanına geldi.

Camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada ViDEO

''İYİ CAM SİLER AMA SİLDİĞİ CAMI GÖREMEDİ''

Olay hakkında konuşan iş yeri çalışanı Ömer Kılıç, “Biz arka tarafta muhabbet ediyorduk. Arkadaşımız cam siliyordu, kendisini de iyi cam siler ama sildiği camı göremedi. Dışarıya çıkayım derken kapalı olan kapıyı göremedi ve bir anda vurdu. Sol eli ve sağ kolu biraz yaralandı. Şu an çok iyi çok şükür, geçti herhangi bir sıkıntısı yok. Korktuğumuz başımıza gelmedi.” dedi

Cama çarpan Emrullah Kılıç ise, “Hiçbir şey düşünmüyordum. Cama vurduğum da hiçbir şey hissetmedim.” ifadelerini kullandı.

Camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada

Camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada

Camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada


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