İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da, 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camii, bugün törenle açılıyor.

7 Mart, aynı zamanda Regaib gecesi ve 8 Mart'taki 3 aylar başlangıcının da müjdecisi.

Camlıca Camii'nde ilk ezan

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alana yayılan Çamlıca Camii, ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesini, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minare çevreliyor.

Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında, sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.