taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4309
Euro
6.14705
Altın
1286.285
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.798

Camlıca Camii'nde ilk ezan

İstanbul'da bugün ibadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde ilk ezan, sabah namazı için okundu.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 07:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Camlıca Camii'nde ilk ezan

İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da, 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camii, bugün törenle açılıyor.

7 Mart, aynı zamanda Regaib gecesi ve 8 Mart'taki 3 aylar başlangıcının da müjdecisi.

Camlıca Camii'nde ilk ezan

Camlıca Camii'nde ilk ezan

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alana yayılan Çamlıca Camii, ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesini, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minare çevreliyor.

Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında, sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

20
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

10
120 ile giden Tesla'da uyudu

120 ile giden Tesla'da uyudu

24
Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

7
Camlıca Camii'nde ilk ezan

Camlıca Camii'nde ilk ezan

53
Rumlar'dan BM'ye yine Türkiye şikayeti

Rumlar'dan BM'ye yine Türkiye şikayeti

11
Trump, sivil kayıp raporunu iptal kararı verdi

Trump, sivil kayıp raporunu iptal kararı verdi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir