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Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Saadet liderinin hedefi haline gelen Çamlıca Camii, sabah namazlarında dahi yoğunluk yaşıyor.

İHA | 28.04.2019 - 09:14..
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Çamlıca Camii’nde sabah namazı

İstanbul İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır düzenlenen gençlik buluşmalarının Ramazan ayı öncesindeki son etkinliği bu sabah Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA KATILDI

Dış avlunun dahi dolup taştığı sabah namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Bilal Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Namaz sonrasında kürsüden vatandaşlara hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Çamlıca Camii’nde sabah namazı ViDEO

"ALLAH GENÇLERİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Prof. Dr. Erbaş, “1 yıldır İstanbul’da Pazar sabahları yapılan gençlik buluşmalarının sonu bugün Büyük Çamlıca Camii’nde yapıldı. Elhamdülillah binlerce gençle birlikte olduk. Birlikte namaz kıldık, birlikte rüku ettik, dua ettik, zikir yaptık, tesbihat yaptık. Allah kabul etsin diyorum. Allah gençlerimize zeval vermesin” dedi.

Öte yandan binlerce gencin Çamlıca Camii’nde buluşması havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

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