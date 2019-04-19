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Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle yurt genelinde camiler dolarken, vatandaşlar İstanbul'daki Çamlıca Camisi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

AA | 19.04.2019 - 23:07..
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Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

ÇAMLICA'DAKİ PROGRAMA ALİ ERBAŞ KATILDI

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

Eyüp Sultan Camisi'nde ise İstanbul Müftülüğü'nce program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gecenin önemine dair vaaz verdi.

Çamlıca Camisi Beraat gecesi de doldu

Yoğun ilginin olduğu programda bazı vatandaşlarca, camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.

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