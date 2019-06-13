Çamlıca Kulesi’nde kira fiyatları belirlendi

Çamlıca Kulesi, İstanbul'da görüntü kirliliğine neden olduğu için kaldırılacak olan radyo-TV vericileri için özel olarak inşa edildi. Burada yer alacak radyolar için aylık ücret de geçtiğimiz günlerde netleşti.

25 BİN 500 LİRA ÖDEME YAPMALARI İSTENECEK

Kulede yer almak isteyen radyolar, aylık kira ve hizmet bedeli olarak 25 bin 500 lira ödeme yapacak. Ancak verici bedeli henüz belirlenmedi. Şu anda aylık kira ve hizmet bedeline 5-10 bin lira ödeyen radyolar, bu fiyatı yüksek buldu.

İLK KEZ DENENECEK

Şu anda 30 kulede 104 yayıncı kuruluş yayın hayatına devam ediyor. Tek kule üzerinden 100 kuruluşun yayın yapması dünya üzerinde ilk kez denenecek.