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Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi

Çamlıca Kulesi'ne dördüncü büyük parça da eklendi.

İHA | 27.03.2019 - 17:47..
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Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi

Yapımı hızla devam eden Çamlıca Kulesi’nde, dördüncü büyük parçanın montajına başlandı. Montajı devam eden bölümün, kule tamamlandığında restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

MONTAJI TAMAMLANMAK ÜZERE

Her geçen gün mimari estetiği biraz daha fark edilmeye başlayan kulede, restoran ve seyir terası olarak kullanılması beklenen bölümün montajı da tamamlanmak üzere.

Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Günler ve saatler süren çalışmayla yavaş yavaş yukarı çekilen dördüncü büyük parçayla ilgili çalışmalar devam ederken, kulenin son durumu havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'ne dördüncü büyük parçanın monte edilme anları VİDEO

2019'DA HİZMETE AÇILACAK

Görüntülerde, kulenin estetiğinin giderek daha fazla ön plana çıktığı fark ediliyor. Kulenin, bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

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