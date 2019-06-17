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Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları başlıyor

Yüzde 85'i tamamlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunda start alacak.

AA | 17.06.2019 - 09:05..
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İstanbul'da görüntü kirliliğine neden olduğu için kaldırılacak olan antenlerin yerine inşa edilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin yüzde 85'i tamamlandı.

TEST BAŞLAYACAK

2020 yılının başından ilk çeyreğine kadar antenlerin birçoğu temizlenecek.

Çamlıca TV Kulesi'nin test çalışmaları bu yıl sonunda hız kazanacak.

Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları başlıyor

İSTANBUL'UN YENİ TURİSTİK MERKEZLERİNDEN OLACAK

Yapımı tamamlandıktan sonra ise bu kulenin İstanbul’un yeni turistik merkezlerinden biri haline de gelmesi bekleniyor.

4,5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK

Seyir katlarını ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4,5 milyon kişiye hizmet verecek. Bugün itibariyle 45 katın 30 katı, yani 202,50 metre ile 72,50 metre kotları arasındaki 130 metrelik dış kat ve cephe imalatı tamamlandı.

Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları başlıyor

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