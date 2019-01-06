Balıkesir Çamlık’taki Atatürk Anıtı yenileniyor

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

40 yıllık geçmişi olan Atatürk Anıtı’nın yıpranması nedeniyle yerine bronzdan mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan Atatürk Anıtı kaidesi ve bronz heykel Çamlık Tepesi’ne dikildi.

Montajının tamamlanması ile 10 metre yüksekliğindeki yeni Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek.

CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP, İyi Parti'nin adayını destekleyecek.