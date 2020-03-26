Cammu Keşmir'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.

CAMMU KEŞMİR'DE İLK ÖLÜM

Ülkenin Cammu Keşmir bölgesinde ise virüs nedeniyle 65 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, yetkililer bunun, bölgede virüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu aktardı.

4 KİŞİYE DAHA BULAŞTIRDI

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

BÖLGEDEKİ VAKA SAYISI 11 OLDU

Yetkililer, bölgede virüs bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu bildirdi.