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Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

Yapılması için büyük emek harcanan Giresun'daki bir MYO, mevcut öğrenci olarak 4 kişiye eğitim veriyor.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 15:41..
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Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yapımı uzun bir süredir devam eden meslek yüksekokulunun (MYO) açılışı tamamlandı.

Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

Açılması için büyük uğraş verilen, gerek bürokratların yardımı gerekse ensafın yardımıyla büyük emek harcanarak açılan MYO, hayal kırıklığına uğrattı.

KOCA OKULUN ÖĞRENCİ SAYISI 4

Tercih zamanı 10 öğrencinin tercih ettiği, daha sonra 6 öğrencinin karar değiştirmesiyle koca okul 4 kişiye kaldı.

Hal böyle olunca okulun plansız ve programsız, sadece yapılmak için yapılması büyük tepkilere neden oldu.

Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

(Çamoluk İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, öğrencilerle birlikte)

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