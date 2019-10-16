Çamoluk'ta hayal kırıklığına neden olan MYO

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yapımı uzun bir süredir devam eden meslek yüksekokulunun (MYO) açılışı tamamlandı.

Açılması için büyük uğraş verilen, gerek bürokratların yardımı gerekse ensafın yardımıyla büyük emek harcanarak açılan MYO, hayal kırıklığına uğrattı.

KOCA OKULUN ÖĞRENCİ SAYISI 4

Tercih zamanı 10 öğrencinin tercih ettiği, daha sonra 6 öğrencinin karar değiştirmesiyle koca okul 4 kişiye kaldı.

Hal böyle olunca okulun plansız ve programsız, sadece yapılmak için yapılması büyük tepkilere neden oldu.

(Çamoluk İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, öğrencilerle birlikte)