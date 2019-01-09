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Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Şanlıurfa'da etkili olan yağış nedeniyle bataklığa dönen tarlada mahsur kalan 67 koyun ve 1 eşek, jandarma ve itfaiye ekipleri ile köylülerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

AA | 09.01.2019 - 20:04..
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Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Karaca Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Çelik'e ait koyunlardan 67'si ve eşeği, tarlada çamura saplandı. Hayvanları kurtaramayan çoban İsmail Çelik, bunun üzerine durumu ailesine bildirdi.

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEYE GİREMEDİ

Olay yerine gelen aile fertleri, itfaiye ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Çamurun fazla olması nedeniyle iş makinelerinin bölgeye girememesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile köylüler, hayvanlar için seferber oldu.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından hayvanlar, saplandıkları bataklıktan kurtarıldı.

Öte yandan, vatandaşlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Çoban İsmail Çelik, hayvanları sabah otlamaları için meraya çıkardığını, bu sırada bazı koyunların fıstık tarlasına girdiğini söyledi.

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular VİDEO

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

"KİMİNİ SIRTIMIZA KİMİNİ İSE KUCAĞIMIZA ALDIK"

Bazı koyunları yoğun çamurlu bölgeden uzaklaştıramadığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aydır yağmur yağıyor ve bu nedenle tarla bataklığa dönmüş durumda. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum. Allah'tan sürünün büyük kısmı tarlaya girmedi. Kendimiz çıkaramayınca yardım istedik. Kimini sırtımızda taşıdık kimini ise kucağımıza aldık. En son eşeği çıkardık, o bayağı zorlu oldu. Eşek bayağı kötü olmuş, eve götürüp sıcak suyla yıkadıktan sonra yem vereceğiz. Hayvanları çok seviyorum. Koyunların kuzuları var, onları kurtarabildiğimiz için çok sevinçliyim."

Tek geçim kaynaklarının koyunları olduğunu vurgulayan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Kurtarma çalışmalarına katılan köylülerden Mehmet Şükrü Şifa ise arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye geldiklerini ve zorlu olmasına rağmen hayvanları telef olmaktan kurtardıklarını belirtti.

Şifa, "Hem komşumuz için hem de vicdanen hayvanların telef olmaması için var gücümüzle çalıştık. Elimizden geleni yaparak hayvanları kurtardık. Hava çok soğuk olduğundan çamurda bayağı üşüdük. Burada yaktığımız ateş sayesinde bir nebze olsun ısındık." şeklinde konuştu.

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

Çamura saplanan hayvanlar için seferber oldular

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