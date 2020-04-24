taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9802
Euro
7.5504
Altın
1722.69
Borsa
98857.21
Gram Altın
385.63
Bitcoin
51898.58

Can Ataklı İmamoğlu'ndan özür diledi

Ekrem İmamoğlu'nu geçtiğimiz günlerde eleştiren Can Ataklı, söyledikleri sözlerden dolayı özür diledi.

Özel Haber |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Can Ataklı İmamoğlu'ndan özür diledi

Can Ataklı İmamoğlu'ndan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasını nedeniyle geçtiğimiz günlerde  eleştiren sunucu Can Ataklı, söylediklerinin üzerinden çok geçmeden geri adım attı.

ÇAPSIZLIK, BECERİKSİZLİK.. İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR"

Tele 1 canlı yayınında Ataklı şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'na , "Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin."

"ŞOVLARLA BU İŞLER YÜRÜMEZ"

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı

ÖZÜR DİLEDİ

Can Ataklı da o sözlerinden geri adım attı. Ataklı "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam" ifadelerini kullandı.

Can Ataklı İmamoğlu'ndan özür diledi


Can Ataklı İmamoğlu'nu üzdüğü için özür diledi İZLE

İlginizi Çekebilir
Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı
Kaza sonucu 4 askeri personel ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti
Çanakkale'de koronavirüs tedavisini yenerek taburcu olan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.
Hastanenin 3. katından atlayan adamın testi negatif çıktı
Manisa'da korona şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayıp hayatını kaybeden adamın, testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Benzine 29 kuruş zam
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine, 29 kuruş zam yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
138
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
289
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
691
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
272
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
188
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
91
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir