Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

İlköğretimden üniversiteye bütün öğrenciler koronovirüs tedbirleri kapsamında derslerinden geri kalmamak için uzaktan eğitim derslerine bu sabah başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı da bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile EBA'da öğrencileri buluşturdu.

EBA üzerinden ders veren öğretmenlerden birinin türbanlı olması, gazeteci Can Ataklı'nın gündem konusu oldu...





TÜRBANLI ÖĞRETMEN ÇOK YANLIŞ...

Tele1 kanalında uzaktan öğretimi değerlendiren Can Ataklı "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var" dedi.





TÜRBANLI ÖĞRETMENİ OLAN VAR OLMAYAN VAR

Eleştirilerine devam eden Ataklı daha sonra "Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." ifadelerini kullandı.