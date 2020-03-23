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Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

EBA TV'deki başörtülü öğretmeni eleştiren Ataklı, türbanlı öğretmenin rol model olarak verilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 15:11..
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Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

İlköğretimden üniversiteye bütün öğrenciler koronovirüs tedbirleri kapsamında derslerinden geri kalmamak için uzaktan eğitim derslerine bu sabah başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı da bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile EBA'da öğrencileri buluşturdu.

EBA üzerinden ders veren öğretmenlerden birinin türbanlı olması, gazeteci Can Ataklı'nın gündem konusu oldu...

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

TÜRBANLI ÖĞRETMEN ÇOK YANLIŞ...

Tele1 kanalında uzaktan öğretimi değerlendiren Can Ataklı "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var" dedi.

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

TÜRBANLI ÖĞRETMENİ OLAN VAR OLMAYAN VAR

Eleştirilerine devam eden Ataklı daha sonra "Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı

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