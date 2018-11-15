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Can Yaman ile Demet Özdemir'in dizi aşkı gerçek oldu

Aynı dizide rol alan ve iki aşığı canlandıran Demet Özdemir ve Can Yaman, beraber eğlenmeye gitti.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 13:00..
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‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.

GECELERE AKTILAR

Dizinin senaristi Aslı Zengin’in 'Maslak Esnaf’ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Demet Özdemir ve Can Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu Cihan Ercan ve bir kız arkadaşlarıyla başka bir mekana geçti.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in dizi aşkı gerçek oldu

YANAKTAN MAKAS ALDI

Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Yaman’ın bir ara Özdemir’in yanağından makas aldığı görüldü.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in dizi aşkı gerçek oldu

Biraz bekledikten sonra mekandan birlikte çıkan Yaman ve Özdemir flaşlar patlayınca kısa süreli panik yaşadı. İkili ‘Doğum günü vardı, ona geldik” açıklamasını yaptı.

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