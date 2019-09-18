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Can Yaman: İnsanlar çok kıskanç

Napoli tatilinde İtalyanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, bu ilginin kurgu olduğu ve reklam için yapıldığı iddiasına yanıt verdi.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 08:21..
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Yakışıklı oyuncu Can Yaman, “Erkenci Kuş”un final yapmasının ardından İtalya’ya gitmişti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen İtalyan hayranlarının otel önünde toplanması, basında geniş yer aldı.

Can Yaman: İnsanlar çok kıskançYaman, ardından ortaya atılan “Reklam için yapıldı, tamamı kurgu” iddialarına ise önceki gün yanıt verdi.

"HASET İNSANLAR"

Bebek’te görüntülenen oyuncu, şöyle dedi: “Dizilerim orada yayınlandığı için fotoğraf çektirmek isteyen olur diyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İddiaya gelince; haset dolu söylemler. İnsanlarımız niye böyle kıskanç? Gurur duyulması gereken şeyler ama haset duyguları ağır basıyor.”

Can Yaman: İnsanlar çok kıskanç


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