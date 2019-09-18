Can Yaman: İnsanlar çok kıskanç

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, “Erkenci Kuş”un final yapmasının ardından İtalya’ya gitmişti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen İtalyan hayranlarının otel önünde toplanması, basında geniş yer aldı.

Yaman, ardından ortaya atılan “Reklam için yapıldı, tamamı kurgu” iddialarına ise önceki gün yanıt verdi.

"HASET İNSANLAR"

Bebek’te görüntülenen oyuncu, şöyle dedi: “Dizilerim orada yayınlandığı için fotoğraf çektirmek isteyen olur diyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İddiaya gelince; haset dolu söylemler. İnsanlarımız niye böyle kıskanç? Gurur duyulması gereken şeyler ama haset duyguları ağır basıyor.”



