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Can Yaman: Matematik de bilmiyorsunuz

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 12:42..
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İspanya'nın Madrid şehrine giden Can Yaman, havaalanında izdihama neden oldu. Hayranları Can Yaman'ı görebilmek için havaalanına akın etti.

Havalimanında kalabalık arasında bulunan bir kişinin, karşılamaya gelenleri Can Yaman gelmeden coşturmaya çalışması dikkat çekti. Bu görüntüler, karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Yaman, ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yaptı. "Çok üzücü gerçekten İnsanların matematik hesabı da yok... 2 bin kişiye en ucuzundan 100 euro versem 200 bin euro... Bunu günlerce yaptığımı düşün... Polisi de satın aldım herhalde... Onlara da para verdim... Medyaya da... 3 milyon euro falan mı harcadım ben şimdi? Bebek'e de topluyorum ben herkesi... Allah akıl fikir versin herkese... Yine de kalbim temiz..."

Can Yaman: Matematik de bilmiyorsunuz

Can Yaman: Matematik de bilmiyorsunuz

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