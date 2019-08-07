Can Yaman ve Demet Özdemir'den veda yazısı

Gerçek hayatta da aşk yaşadıkları konuşulan Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği 'Erkenci Kuş', final yaptı.

BİRBİRLERİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Kavga ettikleri ve bir süredir küs oldukları yönünde haberler çıkan Yaman ile Özdemir, birbirlerine sosyal medyada övgüler yağdırdı.

"DEMET'E TEŞŞEKÜR EDERİM"

Can Yaman, Instagram sayfasında Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaşıp "Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim." notunu düştü.

"İYİ Kİ CAN"

Demet Özdemir ise Can Yaman'a, "Her şey birlikte güzel oldu... İyi ki Can Yaman! Seninle göz göze oynamak büyük şanstı benim için... Her şey için çok teşekkür ederim... İyi ki sen! Yolun aydınlık olsun... Hiç şüphem yok, en güzel işler senin olacak..." sözleriyle karşılık verdi.