taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4857
Euro
6.139
Altın
1488.44
Borsa
99767.65
Gram Altın
262.347

Can Yaman ve Demet Özdemir'den veda yazısı

Can Yaman ve rol arkadaşı Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisinin final yapması nedeniyle sosyal medya hesabından veda yazısı yayınladılar.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gerçek hayatta da aşk yaşadıkları konuşulan Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği 'Erkenci Kuş', final yaptı.

Can Yaman ve Demet Özdemir'den veda yazısı

BİRBİRLERİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Kavga ettikleri ve bir süredir küs oldukları yönünde haberler çıkan Yaman ile Özdemir, birbirlerine sosyal medyada övgüler yağdırdı.

"DEMET'E TEŞŞEKÜR EDERİM"

Can Yaman, Instagram sayfasında Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaşıp "Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim." notunu düştü.

"İYİ Kİ CAN"

Demet Özdemir ise Can Yaman'a, "Her şey birlikte güzel oldu... İyi ki Can Yaman! Seninle göz göze oynamak büyük şanstı benim için... Her şey için çok teşekkür ederim... İyi ki sen! Yolun aydınlık olsun... Hiç şüphem yok, en güzel işler senin olacak..." sözleriyle karşılık verdi.

Can Yaman ve Demet Özdemir'den veda yazısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

135
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

95
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

195
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

299
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

113
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

65
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir