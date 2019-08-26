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Can Yaman'a oyunculuk ödülü

Yurt dışında da iyi bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, Jensen Ackles ve Kit Harrigton gibi isimlerle yarıştı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 18:37..
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Oyuncu Can Yaman, dünya çapında bir unvan kazandı.

ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman pek çok yabancı rakibini ve meslektaşını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

SUPERNATURAL'İN BAŞROL OYUNCUSUYLA FİNALE KALDI

Final turuna 15. sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu Jensen Ackles ile kalan Yaman, oyların yüzde 90,1’ini aldı. Dört yıldır birinci olan Ackles ise yüzde 9.9’da kalarak birinciliği Can Yaman’a kaptırdı.

Can Yaman'a oyunculuk ödülü

YARIŞTIĞI İSİMLER ARASINDA KİT HARRİGTON DA VARDI

Can Yaman’ın yarıştığı dünya çapındaki tanınan 64 aktör arasında Game of Thrones’un yıldızı Kit Harrington bile vardı.

Başrollerinde Cam Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi, 51 bölüm olarak Star TV ekranlarına gelmişti.

Can Yaman'a oyunculuk ödülü

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