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Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi

Roma’ya giden ünlü oyuncu Can Yaman’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşıladı. İtalyan polisi de izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 11:45..
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Son yıllarda dünyada büyük ilgi gören Türk dizileri, oyuncularının da adeta kaderini değiştirdi.

Onlardan biri de son olarak Erkenci Kuş dizisinde boy gösteren Can Yaman...

CAN YAMAN İZDİHAMI

Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, Yunanistan'dan sonra şimdi de İtalya'da izdiham yarattı.

Roma'da Can Yaman izdihamı İZLE

HAYRANLARI COŞTU

Roma'ya giden Can Yaman, Fiumicino Havalimanı'nın izdiham yarattı. Hayranlarının oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabilen Can Yaman, o anların videosunu paylaştı.

Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi

"İLGİNİZ VE SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Ünlü oyuncu "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkürler." dedi.

Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi

SÜRPRİZ YAPTI

Kaldığı otelden de bir görüntü paylaşan Yaman, "Roma’da kaldığım otelin önünde sabah 7.00'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp, beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." notunu düştü.

Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi

Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi

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