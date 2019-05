Erkenci Kuş adlı dizinin başrolllerini paylaşan Can Yaman ve Demet Özdemir, aralarındaki aşk iddialarını sürekli yalanlasa da her yaptıkları aşkı doğrular gibi. Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla da yine kafaları karıştırdı.

"SENİNLE GÖZ GÖZE OYNAMAK..."

Yaman son olarak arkadaşı Demet Özdemir’in yaptığı bir paylaşımın altına: “Seninle göz göze oynamak büyük şans benim için Demet Özdemir.” notunu düşerek yine kafaları karıştırdı.