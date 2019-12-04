taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7493
Euro
6.3688
Altın
1478.88
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.337
Bitcoin
41295.45

Can Yaman'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

'Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer lan Can Yaman'dan tepki toplayacak bir olay daha geldi.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 07:42..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Can Yaman geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranının yönelttiği soruya cevap veren Can Yaman, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ARKA ODAYA GEÇELİM"

Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi. Can Yaman, tercümanın çevirdiği soruya stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim " diyerek cevab verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

Can Yaman'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt ViDEO

Can Yaman'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

202
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

29
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

28
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

9
ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

74
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

12
Kutup ayısının üzerine T-34 yazdılar

Kutup ayısının üzerine T-34 yazdılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir